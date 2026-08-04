Thủ tướng Lê Minh Hưng giao 6 nhiệm vụ cho ngành ngoại giao

Clip Phiên toàn thể về "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất”. Thực hiện: HÀ NGUYỄN

Ngày 4-8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất” với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự hội nghị, sáng 4-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin, những thách thức lớn từ bên ngoài như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát gia tăng và cạnh tranh chiến lược gay gắt. Do độ mở kinh tế lớn, Việt Nam chịu tác động tức thì từ các biến động quốc tế như có sự thay đổi về giá năng lượng và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 4-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong khi đó, một số đơn vị chậm đổi mới tư duy sáng tạo. Việc cụ thể hóa thực thi những thỏa thuận cấp cao còn có khoảng cách lớn. Công tác phối hợp liên ngành còn yếu dẫn đến việc phản ứng chậm trước các vấn đề như điều tra thuế, sở hữu trí tuệ hay các tiêu chuẩn mới của quốc tế.

Để phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng yêu cầu công tác ngoại giao phục vụ phát triển phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, năng suất và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Đó là chuyển từ mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương; chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nội lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ lõi, đào tạo nhân lực và thu hút nhân tài quốc tế tham gia đổi mới sáng tạo; chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động định hình luật chơi, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn mới về môi trường, lao động, dữ liệu và AI để biến sức ép thành dư địa phát triển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp:

Thứ nhất, tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch vững mạnh, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Ngoại giao cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt phải quan tâm đến công tác tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ của các đảng bộ, chi bộ trong nước và ở nước ngoài.

Thứ hai, tập trung quán triệt và cụ thể hóa chương trình hành động trên từng lĩnh vực địa bàn gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đối với từng kết quả sản phẩm cụ thể.

Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình và phản ứng chính sách để chủ động, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề cấp bách, quan trọng đặt ra với môi trường an ninh phát triển. Công tác dự báo, tham mưu phải liên ngành, chuyên sâu và đi thẳng vào vấn đề gắn với từng địa bàn, lĩnh vực và kịch bản cụ thể để có phương án phòng ngừa từ xa.

Thứ tư, tiếp tục củng cố thị trường truyền thống và khai thác thị trường mới, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn trong hợp tác, nhất là với các đối tác ưu tiên, đối tác quan trọng, các cam kết cấp cao. Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tới đây là phối hợp với các bộ để hoàn thành việc đàm phán với Hoa Kỳ về hiệp định thuế đối ứng.

Thứ năm, tạo đột phá về ngoại giao công nghệ đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao để phục vụ tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.

Thứ sáu, phát huy hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và ngoại giao văn hóa. Các cơ quan đại diện cần chủ động phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng các địa phương liên quan xây dựng, thiết kế các chương trình xúc tiến văn hóa du lịch phù hợp với từng địa bàn.

HÀ NGUYỄN