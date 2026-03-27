Đồng chí Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ) có trình độ đại học, chuyên ngành Điều tra tội phạm; Tiến sĩ Luật; Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

DƯƠNG QUANG

