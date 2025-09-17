Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 17-9, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 33. Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng); trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hoài Anh đã trải qua các chức vụ tiêu biểu: Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận trước đây); Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

DUY CƯỜNG