Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Quốc Phong được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Ảnh: VĂN MINH

Dự lễ công bố có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh trong cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Như vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 29 đồng chí. Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 7 đồng chí. Đồng chí Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và 5 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

NHÓM PHÓNG VIÊN