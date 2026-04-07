Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Với 485/485 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 7-4, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4-2021)

- Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 6-2025)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

● Tháng 9-1992 - 7-1996:

Giáo viên trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang (trước đây).

● Tháng 8-1996 - 7-2001:

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang (trước đây).

● Tháng 8-2001 - 8-2010:

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (trước đây); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (12-2005 - 10-2010).

● Tháng 8-2010 - 10-2010

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang (trước đây).

● Tháng 11-2010 - 1-2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang (trước đây).

● Tháng 1-2011 - 1-2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang (trước đây).

● Tháng 2-2013 - 11-2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trước đây).

● Tháng 12-2013 - 1-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12-2013 - 10-2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10-2015).

● Tháng 1-2016 - 7-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (trước đây).

●Tháng 7-2016 - 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang (trước đây).

● Tháng 4-2021 - 6-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

● Tháng 7-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● Ngày 18-1-2023 - 1-3-2023:

Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Ngày 21-3-2024 - 21-5-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

● Tháng 5-2024 - 6-2025

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Tháng 6-2025

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

● Ngày 7-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

ANH PHƯƠNG