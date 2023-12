Dòng hàng hóa lưu thông trở lại qua Biển Đỏ

Một tàu vận tải đi qua kênh đào Suez

Kênh đào Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới nên việc khai thông giúp giảm bớt nỗi lo ảnh hưởng thuơng mại toàn cầu.

Một số tín hiệu tích cực

Thời gian này, nhiều công ty vận tải đang tránh Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen đã tấn công các tàu nhằm ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc chiến với Israel, kéo theo đe dọa thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, SCA cho hay các công ty vận tải biển xác nhận hoạt động giao thông qua kênh đào Suez, tuyến hàng hải ngắn nhất kết nối giữa châu Á và châu Âu, đã ổn định trở lại. Các công ty thông báo nối lại hoạt động gồm có Maersk của Đan Mạch, Evergreen Group của lãnh thổ Đài Loan và CMA CGM của Pháp.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê và huy động công trung ương Ai Cập (CAPMS), tổng số tàu đi qua kênh đào Suez đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây, cho tới khi xảy ra một số vụ tấn công tàu thuyền. Ngành vận tải biển ở Đan Mạch, nơi có một số công ty lớn nhất thế giới, đã đồng ý tăng gấp đôi lương cho thủy thủ đoàn đi qua Biển Đỏ để bù đắp cho mối nguy hiểm do các cuộc tấn công gây ra.

Theo một thỏa thuận cuối tuần qua giữa nhóm sử dụng lao động ngành vận tải tàu biển và 3 liên đoàn lao động lớn nhất Đan Mạch, mức lương rủi ro sẽ bắt đầu áp dụng cho thời gian làm việc ở hai khu vực có rủi ro cao là kênh đào Suez và Biển Đỏ.

A.P. Moller-Maersk A/S của Đan Mạch, hãng tàu container lớn thứ hai thế giới, là một trong những công ty đang chuẩn bị tiếp tục vận chuyển qua Biển Đỏ. Chính phủ Đan Mạch cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ cử một tàu chiến tới Biển Đỏ để tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu bảo vệ an ninh Biển Đỏ và kênh đào Suez . Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng ở Copenhagen, con tàu thuộc lớp khinh hạm này dự kiến sẽ đến khu vực này vào cuối tháng 1-2024.

Yêu cầu cao hơn

Bộ Quốc phòng Mỹ đang thuyết phục các công ty vận tải biển rằng các tuyến đường qua Biển Đỏ và kênh đào Suez vẫn an toàn, bất chấp các cuộc tấn công của Houthi. Theo Bloomberg, liên minh an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu khuyến cáo rủi ro cho các tàu lớn hơn vào ban ngày. Tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đều được bắn từ Yemen vào ban ngày, ban đêm sẽ khó xảy ra sự cố.

Mặc dù vậy, hầu hết các công ty đều không muốn mạo hiểm và tìm cách xây dựng lại các tuyến đường của mình. Hapag-Lloyd đang đánh giá lại quyết định của mình vài lần một tuần; đồng thời cho biết ủy ban xử lý khủng hoảng của hãng tin thì tình hình rất nguy hiểm. Công ty Vận tải Địa Trung Hải của MSC- đã có một tàu bị tấn công ngoài khơi Yemen, cho biết MSC sẽ chỉ tiếp tục cho các tàu qua kênh đào Suez và Biển Đỏ khi tình hình cho phép.

Các hành trình chuyển hướng quanh châu Phi có thể mất nhiều thời gian hơn 25% so với sử dụng lối tắt kênh đào Suez giữa châu Á và châu Âu. Nếu những chuyến đi dài hơn vẫn diễn ra, người tiêu dùng sẽ phải chịu mức giá cao hơn, từ hàng tiêu dùng đến thực phẩm, dầu.

KHÁNH MINH tổng hợp