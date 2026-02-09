Làm sao xử lý rác cồng kềnh khi dọn nhà đón tết?

Cuối năm, việc dọn nhà và bỏ đồ cũ như ghế sofa, chăn, nệm… luôn là nỗi lo của nhiều người, vì không biết xử lý loại rác thải cồng kềnh này như thế nào.

Lực lượng chức năng phường Phú Nhuận tiếp nhận rác cồng kềnh của người dân chuyển đến điểm thu gom. Ảnh: THANH HIỀN

“Khổ” vì rác cồng kềnh

Những ngày giáp tết, anh Nguyễn Văn Hưng, ở chung cư K26, phường Hạnh Thông đang "đau đầu" với những tấm nệm, bàn ghế cũ vì không biết xử lý như thế nào. Với một số người, khi muốn "giải tán" mấy món đồ cũ nhỏ nhỏ thì có thể chia nhỏ ra, bỏ lẫn vào rác nhà để công nhân vệ sinh đến lấy đi. Còn với những món đồ cồng kềnh, không thể chia nhỏ thì phải thuê xe tải nhỏ “xử lý” và trả phí khá cao. “Tôi nghĩ nếu mình thuê những người nhận chở đổ rác thì món đồ cũ cũng sẽ nằm lăn lóc ngoài đường, vừa mất vệ sinh và vừa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”, anh Hưng cho biết.

Rác cồng kềnh tại chân cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: MINH HẢI

Ghi nhận của PV ngày 6-2, tại chân cầu Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định có một chiếc nệm, bàn ghế cũ vứt bừa bãi, lấn một phần lối đi bộ của người dân. Gần đó, dưới chân cầu Điện Biên Phủ cũng có nhiều loại rác thải cồng kềnh tương tự đang “tập kết”. Đi thêm một chút, khu vực cầu Sài Gòn, giáp ranh giữa phường Thạnh Mỹ Tây và phường An Khánh vừa được chỉnh trang sạch đẹp chuẩn bị đón năm mới, nhưng dưới chân cầu cũng thường xuyên xuất hiện rác thải "quá khổ" bỏ bừa bãi. Theo ông Trần Văn Minh, một người lái xe ôm khu vực cầu Sài Gòn cho biết, vì đây là khu vực giáp ranh nên một số người vẫn lén mang các loại rác cồng kềnh ra đây vứt bỏ. Các đơn vị vệ sinh môi trường vẫn gom rác mỗi ngày, thế nhưng cứ qua mỗi đêm lại thấy đống rác mới lù lù xuất hiện.

Đến tận nhà thu gom rác cồng kềnh

Rác cồng kềnh, đường D3, Khu dân cư Caric phường An Khánh. Ảnh: MINH HẢI

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Định cho biết, phường ghi nhận những phản ánh của Báo SGGP về những điểm có rác thải xả không đúng nơi quy định. Bởi vì một số người ngại trả tiền thêm cho lực lượng thu gom rác, nhất là rác thải cồng kềnh đã lén bỏ ra các khu vực công cộng. Vì mới sáp nhập nên địa phương chưa có báo cáo cụ thể về công tác xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi quy định. “Để hạn chế tình trạng này, phường cũng đã vận động lực lượng thu gom rác công ích, các bạn đoàn viên đi thu gom giúp bà con. Không những thế, phường cũng đang phối hợp với lực lượng công an lắp đặt camera ở những "điểm nóng" về rác thải để quản lý được chặt chẽ hơn”, ông Giang chia sẻ.

Tương tự, đại diện UBND phường An Khánh cũng cho biết, mặc dù phường đã triển khai rất nhiều giải pháp để xử lý tình trạng xả rác không đúng nơi quy định. Thế nhưng quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn như địa bàn rộng, nhân sự thiếu… Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát, xử lý và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường; kiểm tra, nhắc nhở, xử lý, xử phạt các dự án không đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; vận động lắp đặt camera giám sát, đồng thời xử phạt các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Cán bộ phường Phú Nhuận đến tận nhà người dân thu gom rác cồng kềnh để vận chuyển đến điểm tiếp nhận. Ảnh: THANH HIỀN

Trong khi đó, tại phường Phú Nhuận mô hình “Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường” được tiếp nối từ UBND quận Phú Nhuận trước đây. Theo ông Trần Hữu Thiện, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận, hàng tháng, UBND phường tổ chức một buổi thu góp rác cồng kềnh, người dân có nhu cầu xử lý sẽ trả một phần chi phí theo quy định cho đơn vị thu gom là Công ty dịch vụ công ích. “Những ngày cận tết, nếu người dân không có điều kiện mang trực tiếp đến nơi tiếp nhận thì phường sẽ hỗ trợ đến lấy miễn phí, người dân chỉ trả kinh phí cho đơn vị thu gom”, ông Thiện cho biết.

THANH HIỀN-MINH HẢI