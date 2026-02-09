Độc đáo con đường được trang trí bằng hàng ngàn heo đất

Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đã vận động xã hội hóa từ các cơ sở làm heo đất tại địa phương, nhà tài trợ trang trí hàng ngàn con heo đất dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Phụ huynh đưa con em đến chụp ảnh

Hàng ngàn con heo đất này do các cơ sở sản xuất trên địa bàn và các nhà tài trợ kinh phí đóng góp, được bố trí trang trí trên đường Quang Trung, phường Thủ Dầu Một (TPHCM), tạo nên nét độc đáo, lạ mắt, thu hút người dân và du khách tham quan.

Những trang trí ấn tượng của phố phường đã chạm đến cảm xúc của những người con xa quê trở về. Chị Nguyễn Thị Hồng Loan, một kiều bào từ Thụy Sĩ về dịp Xuân Bính Ngọ 2026, không giấu nổi sự xúc động khi đi dạo trên con phố với hàng ngàn con heo đất rực rỡ sắc màu.

“Cảm xúc hương vị tết cổ truyền rộn rã khắp nơi. Nhìn hàng ngàn con heo đất, những ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Cách trang trí gắn với ngành nghề truyền thống này rất có ý nghĩa, nó thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Thủ, làm ấm lòng những người xa quê hương như chúng tôi khi trở về vui xuân cùng gia đình”, chị Loan chia sẻ.

DUY KHANG