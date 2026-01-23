Phường Vũng Tàu sớm xử lý ùn tắc tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Hồng Phong

Việc dừng, đậu xe thiếu kiểm soát khiến giao thông thường xuyên ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là vào giờ cao điểm. Hơn thế, tình trạng ô tô đậu kín gần giao lộ đã chắn lối rẽ phải dành cho xe máy khi đèn đỏ.

Xe gắn máy không thể di chuyển khi được rẽ phải về hướng đường Lê Hồng Phong khi đèn tín hiệu đỏ.

Nhiều ngày qua, người đi đường khi qua giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Hồng Phong (phường Vũng Tàu) rất bức xúc trước tình trạng ô tô đậu kín gần góc rẽ phải, khiến xe máy dù được phép rẽ phải khi đèn đỏ vẫn không thể di chuyển. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau đậu sát mép đường, che bít hoàn toàn lối rẽ.

Phương tiện ô tô đậu hàng dài dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, gần nút giao và hướng ra đường Lê Hồng Phong, phường Vũng Tàu.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng (ở phường Vũng Tàu) cho biết, ngày nào chị cũng đưa con đi học qua khu vực này và thường xuyên bị chắn đường. “Có biển cho rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng ô tô đậu kín hết, xe máy không quẹo được, rất khó chịu và dễ va quẹt”, chị Hồng nói.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 23-1 cho thấy, đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng từ Bến xe Vũng Tàu ra đường Lê Hồng Phong) thường xuyên có ô tô đậu hàng dài ven đường. Do vậy, khi có nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ, cộng với xe đang đậu chiếm hết làn đường, khiến xe máy không còn khoảng trống lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Xe ô tô đậu và dừng chờ tín hiệu đèn đỏ chiếm hết làn đường, khiến xe máy gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển, mất an toàn giao thông.

Theo một hộ dân ở đây cho biết, trước đây phần đường (hướng từ Bến xe Vũng Tàu ra đường Lê Hồng Phong) từng có biển cấm dừng, nhưng hiện biển cấm dừng chỉ có ở phía bên kia đường. Việc thiếu biển cấm khiến nhiều tài xế tự do đậu xe ô tô, gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, vào giờ cao điểm buổi sáng (khoảng 7 giờ) và buổi trưa (khoảng 11 giờ), lưu lượng phương tiện tăng cao do khu vực gần bến xe, chợ và trường học nên tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Đặc biệt, khi các xe khách 30–50 chỗ xuất bến, mặt đường gần như bị “bịt kín”, có lúc kẹt xe cục bộ.

Hướng từ đường Lê Hồng Phong về bến xe Vũng Tàu có biển cấm dừng.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, chấn chỉnh việc dừng, đậu xe, đồng thời có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt tại nút giao này.

Trước tình trạng này, đại diện lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết, sẽ cử người kiểm tra thực tế, đồng thời kiến nghị đơn vị quản lý giao thông xem xét bố trí, điều chỉnh hệ thống biển báo, tổ chức lại điểm dừng, đậu xe để khắc phục tình trạng ùn tắc.

THÀNH HUY