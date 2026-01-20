Sau khi Báo SGGP lên tiếng, thêm một bãi rác tự phát được xử lý

Đầu tháng 1-2026, Báo SGGP nhận được phản ánh của người dân ở phường An Khánh (TPHCM )về tuyến đường Tố Hữu xuất hiện bãi rác tự phát nhếch nhác, tràn lan lấn chiếm lối đi, gây ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi PV báo SGGP liên hệ với lãnh đạo UBND phường An Khánh để phản ảnh trường hợp có một bãi rác tự phát trên đường Tố Hữu, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan ra quân xử lý… Đến sáng ngày 20-1, bãi rác tự phát nói trên đã được thu gom gọn gàng, sạch sẽ, lề đường cũng đã thông thoáng.

Bãi rác tự phát trên đường Tố Hữu (phường An Khánh) trước khi Báo SGGP phản ánh. Ảnh: MINH HẢI

Sau khi Báo SGGP phản ánh với UBND phường An Khánh, bãi rác đã được xử lý cơ bản. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện UBND phường An Khánh cho biết thêm, để ngăn chặn hành vi xả rác không đúng nơi quy định, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa về nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường; Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Không dừng lại ở đó, phường An Khánh cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở xử lý và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các dự án, công trình xây dựng. Vận động lắp đặt camera giám sát, kiên quyết xử phạt các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

MINH HẢI