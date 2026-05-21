Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng làm phân bón giả thương hiệu lớn, thu giữ 70 tấn sản phẩm

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là nhóm người tham gia chính vào đường dây sản xuất phân bón giả mạo một nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn phân bón làm giả nhãn hiệu. Ảnh: CATN

Trước đó, ngày 12-5, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H (xã Đức Hòa), cùng 5 địa điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa tại Tây Ninh và TPHCM.

Tại đây, công an bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu B., là nhãn hiệu đã được bảo hộ. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời niêm phong nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, phương tiện và hồ sơ liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố

Theo nhận định của Công an, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

