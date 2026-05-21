Pháp luật

Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng làm phân bón giả thương hiệu lớn, thu giữ 70 tấn sản phẩm

SGGPO

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là nhóm người tham gia chính vào đường dây sản xuất phân bón giả mạo một nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn phân bón làm giả nhãn hiệu. Ảnh: CATN
Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn phân bón làm giả nhãn hiệu. Ảnh: CATN

Trước đó, ngày 12-5, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H (xã Đức Hòa), cùng 5 địa điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa tại Tây Ninh và TPHCM.

Tại đây, công an bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu B., là nhãn hiệu đã được bảo hộ. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời niêm phong nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, phương tiện và hồ sơ liên quan.

xam pham.jpeg
Các đối tượng bị khởi tố

Theo nhận định của Công an, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh phân bón giả khởi tố tạm giam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn