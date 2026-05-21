Tây Ninh: Bắt nhóm đối tượng làm phân bón giả thương hiệu lớn, thu giữ 70 tấn sản phẩm

Trước đó, ngày 12-5, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt khám xét trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H (xã Đức Hòa), cùng 5 địa điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa tại Tây Ninh và TPHCM.
Tại đây, công an bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu B., là nhãn hiệu đã được bảo hộ. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng trị giá ước tính hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời niêm phong nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, phương tiện và hồ sơ liên quan.
Theo nhận định của Công an, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.