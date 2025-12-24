Đồng Nai: Chìm tàu chở đá, 1 người tử vong

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao một thi thể trong vụ chìm tàu chở đá tại bến thuỷ nội địa Hồng Tuyên.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể trong vụ chìm tàu chở đá

Trước đó, sáng 23-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ ông Trần Phước Sang (là người quản lý tàu), báo tin có vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty cổ phần xây lắp An Giang, xảy ra tại bến thủy nội địa Hồng Tuyên thuộc tổ 7, khu phố 6-7, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm tàu chìm, ông Sang nghi có một nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình lặn để tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để tổ chức các thủ tục theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHÚ NGÂN