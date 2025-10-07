Đồng Nai: Cụ ông 80 tuổi rơi từ tầng 8 bệnh viện, tử vong tại chỗ

Pháp luật

Ngày 7-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một cụ ông 80 tuổi rơi từ tầng cao của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều người trong khuôn viên bệnh viện nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện một cụ ông nằm bất động. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, cụ ông được nhìn thấy đang bám vào lan can tầng 8 của tòa nhà. Dù được mọi người hô hoán ứng cứu, vụ việc vẫn xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân rơi xuống đất.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xác minh danh tính, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

