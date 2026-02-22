Pháp luật

An ninh - trật tự

Khánh Hòa: Điều tra vụ nhóm thanh niên đánh nhau giữa đường trong đêm

SGGPO

Sáng 22-2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Công an phường đang điều tra vụ đánh nhau gây náo loạn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 21-2, hai nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài (phường Tây Nha Trang).

Clip ghi lại cho thấy một thanh niên mặc áo trắng lao vào đấm, đánh tới tấp một người khác. Thấy vậy, nhiều người đi cùng tiếp tục xông vào đánh lại thanh niên áo trắng. Bị đánh hội đồng, nam thanh niên bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm đối thủ đuổi theo tấn công.

0222(1).gif
Nhóm thanh niên lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến khu phố náo loạn bởi tiếng la hét, hàng chục người hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang khẳng định, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, không bao che, nhằm giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

đánh nhau công an Nha Trang Khánh Hòa hỗn chiến

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn