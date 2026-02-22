Khánh Hòa: Điều tra vụ nhóm thanh niên đánh nhau giữa đường trong đêm

Sáng 22-2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Công an phường đang điều tra vụ đánh nhau gây náo loạn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 21-2, hai nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài (phường Tây Nha Trang).

Clip ghi lại cho thấy một thanh niên mặc áo trắng lao vào đấm, đánh tới tấp một người khác. Thấy vậy, nhiều người đi cùng tiếp tục xông vào đánh lại thanh niên áo trắng. Bị đánh hội đồng, nam thanh niên bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm đối thủ đuổi theo tấn công.

Nhóm thanh niên lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến khu phố náo loạn bởi tiếng la hét, hàng chục người hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang khẳng định, quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các cá nhân liên quan, không bao che, nhằm giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.

HIẾU GIANG