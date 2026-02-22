Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng đánh bạn gái tử vong

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (sinh năm 1987, trú xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khuya 21-2, Nghị đến nhà trọ của bạn gái tên C. (sinh năm 1993) tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để chơi. Tại đây, giữa Nghị và chị C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi xô xát.

Lúc này, Nghị dùng tay giật mạnh tóc của chị C., đồng thời đánh nhiều cái vào đầu và mặt chị C.. Sau đó, Nghị bỏ đi ra ngoài. Một lúc sau, Nghị quay lại thấy chị C. nằm bất động trong phòng ngủ nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng Nghị tại cơ quan công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, Nghị đã đến Công an xã Hoà Mỹ tự thú. Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

MAI CƯỜNG