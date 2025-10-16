Đồng Nai hướng đến trung tâm công nghiệp và logistics hàng đầu Việt Nam

Là một trong những địa phương có công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics hàng đầu Việt Nam. Đó là nội dung được ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Báo SGGP.

Ông Võ Tấn Đức tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết một số kết quả khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai từ ngày 1-7 đến nay?

Ông VÕ TẤN ĐỨC: Từ đầu năm 2025 đến trước thời điểm hợp nhất (ngày 1-7-2025), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước (cũ) đều tương đối ổn định, kết quả tăng trưởng khá. Sau khi tỉnh Đồng Nai mới đi vào hoạt động, tỉnh đã tập trung kiện toàn bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý 3 của tỉnh Đồng Nai đạt 10,16% (xếp thứ 3 cả nước). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,86%, xếp thứ 10 cả nước. 9 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 134.211 tỷ đồng, tăng 34,48% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 25,9 tỷ USD, tăng 17,28%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 15,43% so với cùng kỳ; xuất siêu đạt 7,7 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 124.000 tỷ đồng và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 2,4 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 63.500 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 85% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong 9 tháng qua, du lịch Đồng Nai đón hơn 4,2 triệu lượt khách, doanh thu trên 3.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống nhân dân, các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; tỉnh đã khởi công xây dựng 11 dự án nhà ở xã hội với quy mô 4.126 căn; xóa 1.344/1.230 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 109,3% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai có ảnh hưởng gì đến mục tiêu tăng trưởng năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ? m Việc hợp nhất 2 địa phương có quy mô, cơ cấu kinh tế khác nhau đặt ra nhiều thách thức về điều hành và hoạch định chính sách, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới; qua đó tạo ra động lực phát triển mới, mạnh mẽ và toàn diện hơn cho tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn tới. Tỉnh đang tập trung tái cơ cấu các ngành trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút mạnh mẽ FDI, phát triển hạ tầng chiến lược để tận dụng tối đa lợi thế và phát huy vai trò trung tâm của vùng Đông Nam bộ, nhằm tạo xung lực tăng trưởng mới.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24-7-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18-8-2025 thống nhất giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 là 10%, cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với mục tiêu Chính phủ giao.

Sau hợp nhất chắc hẳn thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có phát triển công nghiệp?

Việc hình thành tỉnh Đồng Nai mới mang lại nhiều lợi thế vượt trội. Sau sáp nhập, Đồng Nai mới có diện tích tự nhiên rộng lớn (hơn 12.737km2 ) và quy mô dân số gần 4,5 triệu người, tạo ra một thị trường rộng lớn và nguồn nhân lực dồi dào. Đồng Nai mới lại nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược, giao thoa của 3 vùng kinh tế trọng điểm: Đông Nam bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. Với vị trí giao thương quan trọng này, Đồng Nai sẽ trở thành hành lang kinh tế và logistics quan trọng kết nối các khu công nghiệp (KCN) phía Nam với các vùng nguyên liệu nông sản, khoáng sản của Tây Nguyên và thị trường Đông Bắc Campuchia.

Về phát triển công nghiệp và logistics là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhất sau hợp nhất. Sau sắp xếp, tỉnh Đồng Nai tiếp tục giữ vai trò là tỉnh công nghiệp hàng đầu cả nước với 82 KCN và 1 khu công nghệ cao được quy hoạch với diện tích trên 39.000ha; 63 cụm công nghiệp diện tích hơn 3.700ha. Về nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 1 triệu hécta đất nông nghiệp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi đứng đầu cả nước như: hơn 176.000ha điều, hơn 270.000ha cao su, hơn 22.000ha sầu riêng, 20.000ha chuối, 4 triệu con heo, khoảng 36,5 triệu con gia cầm. Đây là nguồn cung đầu vào quan trọng cho công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm và xuất khẩu. Việc hợp nhất tỉnh Bình Phước và Đồng Nai là cơ hội vàng để Đồng Nai vươn mình trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, logistics hàng đầu Việt Nam.

Các giải pháp chủ yếu của tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, nhất là an sinh xã hội cho các xã vùng sâu, vùng biên giới trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định rõ quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của quá trình phát triển. Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo, vùng biên giới được xác định là 2 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng đó là các giải pháp chủ yếu: chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ vùng đồng bào DTTS có kiến thức và năng lực lãnh đạo, quản lý, có tư duy và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả; tăng cường công tác dân vận ở vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS, tôn giáo; nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vụ việc phức tạp; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt khác, tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là ở các vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xã hội để kết nối hài hòa các khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Tăng cường kết hợp quân dân y, y tế công an để đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, vùng khó khăn. Tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai thật sự “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng công an xã, phường vững mạnh toàn diện, đảm bảo giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

VĂN PHONG thực hiện