Khi “gu” sống sang và giá trị đầu tư cùng thăng hoa bên biển Vũng Tàu

Trong hành trình Vũng Tàu vươn mình thành trung tâm logistics - du lịch quốc tế của TPHCM, dòng sản phẩm biệt thự tại phân khu Casa 2 - Blanca City xuất hiện như tuyên ngôn sống khác biệt, nơi chuẩn mực nghỉ dưỡng hòa cùng giá trị đầu tư bền vững, thu hút sự quan tâm đặc biệt của tầng lớp tinh anh.

Cảm hứng Địa Trung Hải và bản sắc Nam bộ

Giống như tinh thần Iberia (bán đảo bên bờ Địa Trung Hải) được thổi hồn vào Blanca City, vẻ đẹp kiến trúc của Casa Villa bắt đầu từ đường cong mềm mại của các ô cửa, mái vòm; từ gam tường trắng hay màu đất nung terracotta gợi nhớ làn gió ấm áp trên những triền núi ven biển. Nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là cách tinh thần ấy hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Nam bộ rất đỗi thân quen: mái ngói, cột kèo, vách song, những họa tiết mang âm hưởng biển cả, những khoảng thở tự nhiên của sân vườn nhiệt đới.

Sự giao thoa ấy tạo nên hơn 200 mẫu nhà trong bộ sưu tập thấp tầng tại phân khu Casa 2 của Blanca City, nơi từng tỷ lệ hình khối, từng chất liệu, từng mảng sáng và khoảng xanh đều kể một câu chuyện văn hóa.

Kiến trúc Casa Villa mang cảm hứng Địa Trung Hải hòa quyện cùng bản sắc Nam bộ

Nhìn vào những căn villa Casa 2, dễ dàng nhận thấy triết lý “sống có gu” được khắc họa bằng cảm xúc hơn là sự phô trương. Đó là 5-7 lớp sơn theming kỳ công, chất liệu đá và gỗ được đặt đúng vị trí để tôn lên đường cong kiến trúc, là những ô cửa rộng mở đón gió biển và ánh sáng chan hòa, là từng lan can mô phỏng mái chèo sông nước, áo thủy ba sóng dợn, gạch thông gió họa tiết thời nhà Nguyễn... Mỗi căn nhà vì thế giống như một không gian triển lãm thu nhỏ, nơi nghệ thuật và công năng gặp nhau trong sự cân bằng đầy duy mỹ.

Sân vườn hay ban công cũng chính là điểm nhấn hiếm có của biệt thự Casa 2. Những khoảng xanh không đơn thuần chỉ để nhìn ngắm mà để sống tận hưởng: bữa sáng dưới nắng và gió biển, tiệc BBQ chiều muộn nghe sóng vỗ du dương, góc thiền tĩnh tại hay những thảm hoa nhỏ xinh. Giữa trung tâm du lịch biển đang vươn mình bứt phá, Casa Villa trở thành “linh hồn” của lối sống sang trọng và tinh tế, mang đến những trải nghiệm khác biệt và cao cấp chỉ có tại đô thị biển Blanca City.

Casa Villa khắc họa triết lý “sống có gu” qua đường cong kiến trúc tinh tế và những khoảng xanh để sống tận hưởng

Công năng linh hoạt, mỗi tầng một “phong vị” sống

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của biệt thự Casa 2 không chỉ nằm ở hình thái kiến trúc mà còn ở quy hoạch công năng đầy sáng tạo. Một căn villa đơn lập hay song lập đều có thể trở thành không gian sống – nghỉ dưỡng – kinh doanh hoàn chỉnh, một xu hướng mới tại các thành phố biển quốc tế.

Tầng hầm được thiết kế riêng ưu tiên cho hoạt động giải trí hay những sở thích xa xỉ như hầm rượu, phòng trưng bày nghệ thuật. Mặt khác, gia chủ có thể bố trí bếp, kho, khu đa năng, phòng gia nhân và không gian hỗ trợ vận hành, giúp thuận tiện quản lý hoạt động kinh doanh nhưng vẫn giữ sự riêng tư tuyệt đối. Tầng một có thể “biến tấu” thành boutique café hoặc cửa hàng lưu niệm, mua sắm sản vật độc đáo, tạo nguồn thu ổn định và làm nổi bật bản sắc của chủ villa. Tầng hai và ba có thể linh hoạt sáng tạo boutique hotel đa phong cách, đón trọn dòng khách du lịch được dự báo tăng mạnh khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động hay công viên Sun World khai trương đầu năm 2026.

Thiết kế 3 tầng nổi cùng tầng hầm đa năng giúp Casa Villa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh

Hưởng lợi từ hệ sinh thái toàn diện của Blanca City, chủ nhân Casa Villa được tận hưởng trải nghiệm giải trí từ sáng tới tối tại công viên nước 15ha, trung tâm thương mại mặt biển hay beach club. Ngoài ra, các dãy villa Casa 2 còn nằm giữa hệ thống bốn đại công viên: Sea Soul Park, Central Park, Whale Park và Sport Park. Chỉ cần vài phút di chuyển, cư dân đã chạm tới những không gian xanh, khu vui chơi và sân thể thao đa dạng, quảng trường, hồ nước hay những cung đường dạo bộ được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông.

“Casa Villa không chỉ định nghĩa cho xu hướng “sống biển” mà biến những thứ đời thường trở thành một hành trình trải nghiệm tinh tế, sành điệu và đầy cảm hứng”, kiến trúc sư trưởng Blanca City chia sẻ.

Chủ nhân Casa Villa hưởng lợi từ hệ sinh thái “all-in-one” toàn diện của Blanca City

Giá trị an cư và đầu tư cùng thăng hoa

Casa Villa không chỉ đánh thức cảm xúc mà còn là tài sản truyền đời bền vững với pháp lý sở hữu lâu dài – một ưu thế hiếm hoi đối với dòng sản phẩm bất động sản ven biển. Đây cũng là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư thức thời. Giai đoạn 2026-2027, được xem là thời điểm vàng của Vũng Tàu - TPHCM khi hàng loạt hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành giai đoạn 1, các tuyến đường kết nối liên vùng và đặc biệt tổ hợp giải trí Sun World ra mắt. Cùng với đó, các quy hoạch khu thương mại tự do, cảng biển quốc tế cũng được phê duyệt và thúc đẩy triển khai mạnh mẽ. Đây là những động lực cho tăng trưởng du lịch, thương mại và nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

“Năm 2027, khi phân khu Casa được bàn giao và vận hành đồng bộ, Casa Villa sẽ trở thành tài sản đắt giá nhờ dấu ấn nghệ thuật và hiệu quả sinh lời ấn tượng. Tính khan hiếm khi toàn bộ biệt thự biển Casa 2 đều sở hữu pháp lý lâu dài cũng là đòn bẩy gia tăng giá trị bền vững”, đại diện Sun Property đánh giá.

Casa Villa sẽ trở thành di sản cho thế hệ tương lai nhờ kiến trúc giao thoa Đông - Tây, công năng linh hoạt và lợi thế hạ tầng