Đồng Nai: Khởi tố đối tượng đổ 523 tấn chất thải ra môi trường

Sáng 20-4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Kha (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Hiệp, TPHCM), nhằm điều tra làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến tháng 7-2025, Hồ Văn Kha đã thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết tại khu đất do đối tượng thuê thuộc phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai.

Chất thải rắn thông thường được đối tượng tập kết ở bãi đất trống trên địa bàn xã Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai

Tại khu vực này, Kha tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi mỗi chuyến 8 triệu đồng.

Toàn bộ số chất thải nêu trên được đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất, không có biện pháp che chắn, xử lý theo quy định, gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Lực lượng công an thi hành lệnh khởi tố bị can Hồ Văn Kha

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kha đã thuê người dân địa phương sử dụng máy cày vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại khu vực rẫy trồng cây xa khu dân cư ở ấp 2B, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Khi các đối tượng đang đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng khác là Phan Văn Lợi (sinh năm 1986, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) và Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 1986, ngụ phường Tây Nam, TPHCM) để điều tra về hành vi đổ trái phép hơn 567 tấn chất thải da bò ra bãi đất trống.

XUÂN TRUNG