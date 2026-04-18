Khánh Hòa: Phát hiện đàn bò tót 13-17 con tại Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình

Sau nhiều tháng giám sát bằng bẫy ảnh và điều tra thực địa, Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình ghi nhận sự xuất hiện của đàn bò tót cùng hàng loạt loài động vật quý hiếm.

Ngày 18-4, đại diện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, qua công tác giám sát và điều tra thực địa, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có bò tót, vượn đen má vàng, chà vá chân đen, sóc bay lớn, sơn dương, chồn hương, nai và tê tê Java.

Phát hiện đàn bò tót và nhiều động vật quý hiếm trong Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Video: VQG Núi Chúa - Phước Bình

Đáng chú ý, tại 2/5 tuyến khảo sát là Gia Nhông và Đá Đen, đã phát hiện dấu vết hoạt động của đàn bò tót với số lượng ước tính từ 13 đến 17 cá thể. Tại tuyến Gia Nhông, ghi nhận 2 đàn với quy mô từ 4–6 cá thể (có cả con non) và 3–4 cá thể trưởng thành. Trong khi đó, tuyến Đá Đen xuất hiện đàn lớn hơn, khoảng 6–7 cá thể trưởng thành, chủ yếu sinh sống ở các sườn dốc rừng lá kim xen kẽ trảng cỏ và rừng thường xanh.

Phát hiện cá thể bò tót trong Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình

Kết quả này được thu thập thông qua phương pháp điều tra theo tuyến, điểm kết hợp lắp đặt bẫy ảnh, ghi hình liên tục trong nhiều tháng, bắt đầu từ tháng 10-2023. Theo các chuyên gia, việc ghi nhận được nhiều loài và số lượng cá thể đáng kể là cơ sở khoa học quan trọng, phục vụ công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bẫy ảnh ghi lại khoảnh khắc con bò tót xuất hiện

Bên cạnh đó, loài chà vá chân đen, loài linh trưởng nguy cấp, cũng được phát hiện với 8 đàn, tổng số cá thể ước từ 149 - 180 cá thể. Tuyến Gia Nhông ghi nhận nhiều nhất với 3 đàn, trong khi tuyến Hàm Leo xuất hiện đàn lớn nhất, khoảng 45–50 cá thể.

Một cá thể nai được phát hiện trong Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Tê tê Java lọt vào bẫy ảnh

Theo thống kê, khu vực này hiện có 6 loài lưỡng cư, 18 loài bò sát, 30 loài chim và 35 loài thú nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN. Với diện tích khoảng 25.000ha, Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi là vùng chuyển tiếp giữa hệ sinh thái rừng thường xanh núi cao Langbiang và hệ sinh thái đất thấp Nam Bộ, tạo nên sự đa dạng sinh học phong phú hiếm có.

TIẾN THẮNG