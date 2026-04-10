Tăng hậu kiểm trong quản lý môi trường

Ngày 10-4, tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, trong đó yêu cầu thay đổi căn bản phương thức quản lý môi trường theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là yêu cầu trọng tâm trong sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. Để thực hiện, cần làm rõ và hoàn thiện đồng bộ 3 yếu tố gồm lực lượng thực thi, hạ tầng công nghệ và quy trình hành chính. Đây là cơ sở để bảo đảm quản lý hiệu quả nhưng vẫn tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp ngày 10-4. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường không chỉ dừng ở cắt giảm số lượng mà phải đi vào bản chất. Các tiêu chuẩn, tiêu chí cần được xây dựng theo hướng ban hành một lần, áp dụng cho nhóm dự án tương tự, hạn chế chồng chéo, phát sinh thủ tục. Việc phân loại dự án phải dựa trên địa bàn, lĩnh vực và ngành nghề để áp dụng cơ chế quản lý phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu về chất lượng dữ liệu được đặt ra xuyên suốt quá trình xây dựng luật. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng lưu ý các số liệu báo cáo phải có giải trình cụ thể, rõ ràng, phản ánh đúng thực chất, tránh tình trạng chung chung, thiếu chính xác.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, mỗi chính sách đưa vào luật phải trả lời rõ hiệu quả mang lại, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, môi trường, xã hội và quan hệ quốc tế. Mục tiêu là luật sau sửa đổi phải áp dụng được trong thực tế, người dân và doanh nghiệp thực hiện được, cơ quan quản lý triển khai được.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các đơn vị chức năng ngày 10-4 về hoàn thiện các dự án luật. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường cần bám sát chủ trương phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giảm tỷ lệ thủ tục hành chính do cấp bộ trực tiếp giải quyết.

Về tiến độ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo, cơ bản hoàn thành trong tháng 4-2026, chậm nhất đầu tháng 5-2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, không dồn việc vào sát thời điểm trình.

Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho ý kiến đối với các dự án luật khác. Với Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo (sửa đổi), đẩy nhanh quy trình, gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng luật, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Đối với Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan soạn thảo bám sát thực tiễn, làm rõ vướng mắc và đề xuất cụ thể, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 hoặc tháng 7-2026.

PHÚC VĂN