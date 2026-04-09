Lâm Đồng: Yêu cầu kiểm tra, cập nhật đúng thực tế việc giảm hơn 17.700ha rừng

Liên quan đến việc diện tích rừng tự nhiên tại Lâm Đồng giảm hơn 17.700ha, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao hiệu quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn.

Ngày 9-4, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở NN-MT về kết quả rà soát, xác định nguyên nhân thời điểm diện tích rừng bị giảm giữa hiện trạng rừng năm 2024 so với bản đồ giải đoán ảnh năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chủ rừng phải quản lý chặt chẽ diện tích được giao, không để xảy ra vi phạm pháp luật lâm nghiệp; đồng thời sử dụng kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2025 để cập nhật, kiểm soát biến động đúng quy định.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như ảnh vệ tinh, flycam, tăng cường kiểm tra thực địa nhằm kịp thời phát hiện sai khác giữa hồ sơ và hiện trạng.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra thực trạng rừng tại Lâm Đồng

UBND các xã, phường được giao phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, thường xuyên rà soát diện tích rừng, nhất là các khu vực chưa giao, chưa cho thuê; đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, không để tiếp diễn tình trạng sai lệch số liệu.

Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, xác minh các khu vực có biến động; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thực tế, không đúng thời hạn.

Trước đó, ngày 24-3-2026, Báo SGGP có bài viết Yêu cầu làm rõ diện tích rừng tự nhiên ở Lâm Đồng giảm hơn 17.700ha thông tin về việc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng rà soát, làm rõ việc diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn năm 2025 giảm hơn 17.700ha so với năm 2024. Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, phần lớn diện tích rừng giảm là do sai khác giữa bản đồ và thực tế. Ngoài ra, việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng tại một số địa phương, chủ rừng chưa kịp thời, dẫn đến chênh lệch số liệu giữa các năm.

