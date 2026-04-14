Ngang nhiên đào múc, khai thác cả trăm hecta đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Tại Vĩnh Long, tình trạng đào đất mặt ruộng đang diễn biến phức tạp. Hiện đã có hơn 112ha ruộng bị đào đất mặt, nhiều nhất là ở 2 xã Song Phú và Cái Ngang.

Ghi nhận trong ngày 14-4, một số máy tiếp tục đào xới đất mặt ruộng

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 14-4, dọc hai bên tuyến ĐT909, đoạn Km08 thuộc xã Phú Quới, nhiều thửa ruộng bị máy móc đào múc, đất sau khi đào lên được xe ben chở đi nơi khác.

Một ụ đất cao trên 1m, nằm cặp tuyến ĐT909, thuộc xã Phú Quới

Tình trạng đào múc đất mặt ruộng cũng xảy ra tràn lan trên các cánh đồng đã thu hoạch lúa ở các xã Cái Ngang, Song Phú, Hòa Hiệp và Tam Bình. Theo báo cáo mới nhất của Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, chỉ tính riêng 2 xã Song Phú và Cái Ngang đã có 182 hộ nông dân liên quan đến việc đào xới đất mặt ruộng, với tổng diện tích khoảng 112,1ha.

Một địa điểm xe ben tập kết đất

Trao đổi với PV Báo SGGP, Chủ tịch UBND xã Phú Quới Võ Trung Sơn, xác nhận địa phương đã ghi nhận một số hộ dân có hành vi đào múc đất, hạ độ cao mặt ruộng, tuy nhiên chưa xác định có hay không việc mua bán đất. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động từ chiều 13-4 để xác minh.

Dù vậy, đến ngày 14-4, tình trạng đào múc đất mặt ruộng vẫn xãy ra ở nhiều nơi, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc làm rõ và sẽ mời các hộ liên quan lên làm việc. Hiện chính quyền và ngành chức năng địa phương đang theo dõi, giám sát chặt những trường hợp thu gom đất số lượng lớn. Khi phát hiện có hành vi mua bán sẽ xử lý theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng đào múc, khai thác đất mặt ruộng. Các trường hợp thu gom đất thành đống lớn đã bị lập biên bản, đình chỉ hoạt động và không cho vận chuyển ra khỏi địa bàn khi chưa được phép. Sở cũng đề nghị công an các xã tăng cường tuần tra vào các khung giờ cao điểm, phối hợp với các ấp giám sát chặt những khu vực có hoạt động máy móc. Khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Theo ông Võ Trung Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Quới, hành vi đào, múc lớp đất mặt của đất trồng lúa để mua bán, vận chuyển đi nơi khác là vi phạm pháp luật. Đây được xem là hành vi hủy hoại đất hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Căn cứ khoản 2, Điều 14 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với cá nhân được áp dụng theo diện tích vi phạm, thấp nhất từ 3 triệu đồng và cao nhất đến 200 triệu đồng. Ngoài xử phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt gấp đôi cá nhân, có thể lên đến 400 triệu đồng. Do đó, đối với nhu cầu cải tạo tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, người sử dụng đất cần liên hệ UBND địa phương nơi canh tác để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định về bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất.

TÍN HUY