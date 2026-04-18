Đồng Nai: Khởi tố 2 đối tượng đổ hơn 567 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường do đổ trái phép hơn 567 tấn chất thải da bò ra bãi đất trống.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Phan Văn Lợi (sinh năm 1986, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) và Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 1986, ngụ phường Tây Nam, TPHCM) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam. Ảnh: CATĐN

Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Lợi thu mua da bò vụn phế thải để bán lại cho các nhà máy kiếm lời. Từ tháng 10 đến tháng 11-2024, Lợi khai đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Do để lâu phát sinh chi phí thuê kho bãi, Lợi đã liên hệ với Phạm Trọng Nghĩa để tìm bãi đất trống tập kết chất thải.

Theo thỏa thuận, khi bán được số chất thải này, hai bên sẽ chia lợi nhuận; riêng chi phí vận chuyển da bò phế thải đến bãi tập kết, Lợi trả cho Nghĩa 450.000 đồng/tấn.

Sau đó, Nghĩa thông qua người quen thuê bãi đất trống rộng khoảng 4.000m² của ông T.N.D. (sinh năm 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với giá 15 triệu đồng/tháng để tập kết da bò phế thải.

Đống chất thải gây ô nhiễm môi trường

Kết quả điều tra xác định, Lợi đã vận chuyển chất thải là da bò từ tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ trái phép tại bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai, với khối lượng hơn 567 tấn.

Sau khi đổ ra môi trường, số chất thải này được để tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng môi trường xung quanh.

PHÚ NGÂN