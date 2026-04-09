Thúc đẩy hợp tác bền vững và thích ứng hiệu quả giữa Việt Nam - Australia

Ngày 9-4, Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM phối hợp cùng Cộng đồng doanh nghiệp cựu sinh Australia (Australian Alumni Business Network - AABN) và các đối tác tổ chức diễn đàn Chuyển đổi xanh Việt Nam – Australia 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM nhận định, quá trình chuyển đổi xanh không còn là một cuộc thảo luận về chính sách, mà đó là yêu cầu cấp thiết trong kinh doanh và là một cơ hội để hợp tác.

Theo bà Sarah Hooper, Việt Nam - Australia vừa kỷ niệm 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là cam kết quan trọng đối với sự thịnh vượng của mỗi bên, cũng như tầm nhìn chung về một khu vực ổn định và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, phát biểu khai mạc diễn đàn

Diễn đàn diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn có tính quyết định trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng carbon thấp và dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040 xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ mang đến nền tảng để kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia chia sẻ tại diễn đàn

Nhiều diễn giả nhận định, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo ra áp lực lớn lên doanh nghiệp trong việc tăng cường tính minh bạch về khí thải carbon, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trở thành giấy thông hành bắt buộc trong kinh doanh và là cơ hội hợp tác mang tính sống còn cho doanh nghiệp hai nước. Trong đó, năng lượng sạch và tính minh bạch dữ liệu đang trở thành những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính xanh và thị trường toàn cầu.

Các diễn giả chia sẻ góc nhìn tại diễn đàn.

Nhiều mô hình hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng sạch, sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh và chuyển đổi dựa trên dữ liệu... cũng được giới thiệu tại diễn đàn.

Với cộng đồng hơn 160.000 cựu du học sinh Australia đang sống và làm việc tại Việt Nam, AABN quy tụ những lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia ở cả hai quốc gia, góp phần thúc đẩy chia sẻ tri thức, đối thoại đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa hai nước.

XUÂN HẠNH