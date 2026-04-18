Tăng cường xử lý ô nhiễm kênh 19-5, duy tu 4 lần mỗi tháng

Sở Xây dựng TPHCM cho biết đang đẩy mạnh các giải pháp vệ sinh, cải thiện môi trường tuyến kênh 19-5 nhằm khơi thông dòng chảy và giảm ô nhiễm.

Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật - đơn vị trực thuộc Sở, đang thực hiện định kỳ 4 lần mỗi tháng các hoạt động phát quang cây cỏ, nạo vét bùn, vớt rác trên toàn tuyến. Tuy nhiên, do kênh đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, khu vực chợ tự phát và hoạt động buôn bán ven kênh, lượng rác phát sinh lớn, tái lắng đọng nhanh, đặc biệt tại khu vực giao Hương lộ 3 và đoạn từ Hương lộ 3 đến đường số 12.

Để duy trì hiệu quả, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo tăng tần suất duy tu, đồng thời đề nghị UBND các phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Bình Hưng Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống kênh rạch; bố trí thùng rác công cộng tại các khu chợ dọc tuyến; tổ chức thu gom, xử lý rác đúng quy định.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả rác ra kênh rạch và nơi công cộng.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM sẽ triển khai Dự án nâng cấp, nạo vét, cải thiện môi trường dọc tuyến kênh 19-5. Dự án hiện đang trong giai đoạn trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

ĐÌNH DƯ