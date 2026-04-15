Sông Kim Bồng ở Nha Trang ô nhiễm nặng

Sông Kim Bồng dài khoảng 3km, chảy qua phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đang bị ô nhiễm nặng do rác thải sinh hoạt, nước thải và lục bình phát triển dày đặc.

Sông Kim Bồng dài khoảng 3km chảy qua địa bàn phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Con sông này chảy qua các khu vực Ngọc Hiệp, Phương Sơn, Phương Sài... trước khi đổ ra sông Cái Nha Trang, giữ vai trò là tuyến thoát nước chính, góp phần chống ngập cho khu vực. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng tắc nghẽn dòng chảy khiến khu vực ven sông thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Mặt cắt dòng chảy cũng ngày càng thu hẹp do bồi lắng và lấn chiếm lòng sông.

Một phần lòng sông đầy lục bình, cỏ dại, tích tụ lượng rác thải lớn. Ảnh: HIẾU GIANG

Giữa tháng 4-2026, phóng viên ghi nhận rác thải và lục bình dày đặc khiến dòng chảy bị ứ đọng, nước sông chuyển màu đen. Rác mắc kẹt trong lục bình, cỏ dại làm gia tăng mức độ ô nhiễm. Theo người dân địa phương, vào mùa mưa, nước dâng cuốn rác lên bờ; còn mùa nắng, khu vực này bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lục bình phát triển dày đặc gây tắc nghẽn dòng chảy. Ảnh: HIẾU GIANG

Mặt nước sông chuyển màu đen đục, rác thải sinh hoạt nổi dày đặc Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Kỳ An, ngụ phường Tây Nha Trang, cho rằng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân sống ven sông; tăng cường quản lý môi trường đến từng khu dân cư, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép.

Rác thải sinh hoạt và nước bẩn đổ ra sông, khiến chất lượng nước ngày càng suy giảm. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang, nguyên nhân ô nhiễm là do rác thải sinh hoạt phát sinh tại chợ Phương Sài chưa được thu gom triệt để; một bộ phận người dân còn xả rác xuống sông; lục bình phát triển dày đặc cản trở dòng chảy, gây ứ đọng rác.

Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ảnh: HIẾU GIANG



Để khắc phục tình trạng này, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã tham mưu UBND phường Tây Nha Trang chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống sông Kim Bồng; tăng tần suất thu gom rác tại khu vực chợ; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các hộ dân sống dọc bên sông đều mong muốn có giải pháp sớm khơi thông dòng chảy, giảm ô nhiễm môi trường. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công được giao xác định khối lượng rác, lục bình để xây dựng kế hoạch thu gom; duy trì việc vớt rác, lục bình thường xuyên nhằm cải thiện môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và sức khỏe người dân khu vực.

HIẾU GIANG