Người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà, phường Phước Long, TPHCM hỏi: Tôi nghe nói người khó khăn sắp được nâng mức hỗ trợ 1 triệu đồng, xin hỏi quy định cụ thể như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hồng (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo Điều 14 Nghị định 335/2026 (về chính sách trợ giúp xã hội, có hiệu lực ngày 5-10-2026) thì cá nhân bị ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng thuộc diện được xem xét thăm hỏi, tặng quà. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà xem xét quyết định đối tượng, mức tặng quà và thời gian thực hiện phù hợp, mức tặng quà là 1 triệu đồng và hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Đây là quy định mới nhằm nâng cao mức độ chăm lo và an sinh xã hội cho người dân. Trước đây, việc thăm hỏi, hỗ trợ các cá nhân ốm đau, khó khăn đột xuất ngoài các nhóm bảo trợ xã hội, chủ yếu được thực hiện bằng vận động xã hội hóa, từ quỹ vì người nghèo tại địa phương...

PHƯƠNG LOAN