Pháp luật

Người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng

SGGP

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà, phường Phước Long, TPHCM hỏi: Tôi nghe nói người khó khăn sắp được nâng mức hỗ trợ 1 triệu đồng, xin hỏi quy định cụ thể như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hồng (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo Điều 14 Nghị định 335/2026 (về chính sách trợ giúp xã hội, có hiệu lực ngày 5-10-2026) thì cá nhân bị ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng thuộc diện được xem xét thăm hỏi, tặng quà. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà xem xét quyết định đối tượng, mức tặng quà và thời gian thực hiện phù hợp, mức tặng quà là 1 triệu đồng và hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Đây là quy định mới nhằm nâng cao mức độ chăm lo và an sinh xã hội cho người dân. Trước đây, việc thăm hỏi, hỗ trợ các cá nhân ốm đau, khó khăn đột xuất ngoài các nhóm bảo trợ xã hội, chủ yếu được thực hiện bằng vận động xã hội hóa, từ quỹ vì người nghèo tại địa phương...

PHƯƠNG LOAN

Từ khóa

Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Văn Hồng Ốm đau Thăm hỏi Hiện vật Trợ giúp Bệnh tật Quà Bảo trợ Luật sư

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn