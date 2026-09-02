Pháp luật

Tạm giữ hình sự 4 người liên quan vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh

SGGPO

Chiều 2-9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 (TP Quảng Ninh) thông tin về diễn biến vụ việc nam tài xế taxi bị nhóm người là nữ giới hành hung trên xe taxi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nam tài xế taxi hoạt động ở phường Móng Cái 1 (TP Quảng Ninh) tên N.T.Đ. (trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng, 28 tuổi) bị nhóm đối tượng là nữ giới đi taxi có biểu hiện say xỉn, hành hung. Vụ việc sau đó được Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo từ phía gia đình anh Đ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 29-8, nhóm người trên (gồm cả nam và nữ) đến quán Lin Lounge ở phường Móng Cái 1 uống bia, nghe nhạc.

Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30-8, một số người trong nhóm lên xe taxi do anh Đ. điều khiển. Khi hành khách yêu cầu quay lại đón thêm người, tài xế từ chối vì xe đã chở đủ số người quy định.

Sau đó, anh Đ. bị những người trên xe chửi bới, đánh vào đầu, mặt. Khi tài xế xuống xe chạy về phía quán, một số người tiếp tục đuổi theo, dùng tay, chân tiếp tục hành hung nạn nhân.

Tạm giữ 4 người trong vụ nhóm khách nữ hành hung tài xế taxi
Nhóm 4 người trong vụ việc bị tạm giữ hình sự. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Anh Đ. sau đó được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định.

Tới chiều 2-9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 (TP Quảng Ninh) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã thống nhất phân loại vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 4 cá nhân, gồm: Hà Thúy Vân (40 tuổi), Đỗ Thành Tùng (48 tuổi), Nguyễn Thế Mạnh (30 tuổi) và Lê Trung Kiên (32 tuổi).

Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm 2 người khác là H.N.L. (35 tuổi) và N.T.M.T. (31 tuổi) do chưa có mặt tại địa phương.

Trong vụ việc, Đ.N.L. (31 tuổi), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ mà xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

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GIA KHÁNH - PHẠM VŨ

Từ khóa

hành hung tài xế taxi Quảng Ninh Gây rối trật tự công cộng

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