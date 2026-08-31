Tạm giữ hình sự tài xế liên quan vụ lật xe khách tại Gia Lai

Ngày 31-8, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách xảy ra trên tuyến đường tránh đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long. Ảnh: CÔNG AN GIA LAI

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 10 ngày 31-8, xe ô tô khách giường nằm mang BKS:50E-449.17, trên xe có 34 người, do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa (thuộc tỉnh Gia Lai), đã bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống, khiến mặt đường trơn trượt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CHÍ DŨNG

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu và triển khai các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tuyến đường này chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm các điều kiện theo quy định.

HỮU PHÚC