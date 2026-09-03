Đồng Nai: Án mạng nghiêm trọng, vợ và 2 con tử vong, chồng bị thương nặng

Sáng 3-9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai khiến một gia đình có ba người tử vong và một người bị thương nặng.

Đồng Nai: Ba người trong một gia đình tử vong trong vụ án mạng

Ngày 3-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến bốn người trong một gia đình thương vong.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo có đối tượng đột nhập vào hộ nhà ông Nguyễn Viết Q., sinh năm 1987, ngụ tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Lực lượng Công an khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, phát hiện vợ ông Q. (sinh năm 1990) và 2 con N.N.H (sinh năm 2025) và N.T.H (sinh năm 2015) tử vong; ông Q. bị thương nặng.

Nghi can được xác định là N.Đ.A (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai).

Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ án nghiêm trọng này.

LÊ XUÂN - MINH HẬU