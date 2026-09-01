Cảnh báo không thả diều, sử dụng flycam trong vùng cấm bay

Công an nhiều xã, phường tại TPHCM cảnh báo người dân không thả diều, điều khiển flycam, drone, UAV, chiếu đèn công suất lớn, tia laser tại khu vực cấm, hạn chế bay, nhất là khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chức năng phường Đông Hưng Thuận tăng cường tuần tra, túc trực tại khu vực Đồng Diều Khu Công nghiệp Tân Bình

Nhiều xã, phường nằm trong vùng cấm bay

Công an xã Tân Vĩnh Lộc vừa thông báo đến bí thư, trưởng các ấp trên địa bàn đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và hoạt động thả diều.

Theo Công an xã Tân Vĩnh Lộc, địa bàn nằm trọn trong vùng cấm bay nhưng vẫn còn nhiều người dân chưa biết việc thả diều, điều khiển flycam, UAV... trong hành lang an toàn bay là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tùy tiện sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc thả diều tại khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Công an xã Vĩnh Lộc lập hồ sơ, xử lý nhiều trường hợp sử dụng thiết bị bay khi chưa được cấp phép. Ảnh: CA

Công an xã Vĩnh Lộc vừa phát cảnh báo về việc chấp hành các quy định pháp luật trong sử dụng thiết bị bay. Địa bàn xã Vĩnh Lộc hiện thuộc khu vực cấm bay, do đó tổ chức, cá nhân không được tự ý sử dụng thiết bị bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát, Công an xã Vĩnh Lộc đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý một số trường hợp sử dụng thiết bị bay để quay phim, chụp ảnh khi chưa được cấp phép.

Tương tự, Công an phường Đông Hưng Thuận cũng vừa phát thông báo khẩn về việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông báo, phường Đông Hưng Thuận là khu vực cấm các vật thể bay nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Quy định được áp dụng đối với toàn thể người dân, cơ quan, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Đông Hưng Thuận tăng cường tuần tra, túc trực tại khu vực đồng diều tại Khu công nghiệp Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Công an phường Đông Hưng Thuận cảnh báo các hành vi có thể làm mất an toàn bay gồm sử dụng flycam, drone hoặc các thiết bị bay không người lái; thả diều; chiếu đèn công suất lớn hoặc tia laser.

Có được bay ở khu vực ngoài sân bay?

Theo Công an xã Vĩnh Lộc, hành vi quay phim, chụp ảnh từ trên không bằng thiết bị bay không người lái khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt từ 8 đến 9 triệu đồng. Trường hợp thực hiện hoạt động bay khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, trường hợp sử dụng flycam gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Một số hành vi vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Công an phường Đông Hưng Thuận cảnh báo người dân về việc thả diều, điều khiển thiết bị bay ở khu vực gần Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CA

Công an nhiều xã, phường đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức tìm hiểu kỹ các quy định trước khi sử dụng flycam, drone, UAV hoặc thả diều; tuyệt đối không tự ý hoạt động trong vùng cấm bay, hạn chế bay.

Khi phát hiện hoạt động liên quan đến vật thể bay, đèn công suất lớn, tia laser hoặc hành vi đáng ngờ có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý.

Theo Quyết định 18/2020/QĐ-TTg, vùng cấm bay quanh sân bay có từ 2 đường cất, hạ cánh trở lên như Tân Sơn Nhất được xác định kéo dài 15.000m về hai phía và rộng 5.000m mỗi bên, ở mọi độ cao. Vùng tiếp giáp là vùng hạn chế bay, mở rộng 3.000m về chiều rộng, 5.000m về chiều dài, áp dụng với hoạt động bay dưới 120m. Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ chưa đăng ký, cấp phép hoặc bay sai quy định có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Công an các xã, phường lưu ý, vùng cấm bay và vùng hạn chế bay được xác định theo phạm vi, ranh giới thể hiện trên sơ đồ, không xác định đơn thuần theo tên xã, phường.

NGUYỄN TÂN