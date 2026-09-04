“Người Thỏ”, “Người Cồn” và “Trâu Gác Bếp” thu lợi tiền tỷ trong hệ thống XoilacTV

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, trong số 74 bị can bị đề nghị truy tố liên quan hoạt động phát sóng trái phép các trận bóng đá trên XoilacTV, có nhiều người tham gia bình luận và thu lợi hàng tỷ đồng.

Nguyễn Trung Sơn (Thanh Hóa), biệt danh “Người Thỏ”, bắt đầu làm bình luận viên bóng đá cho dự án “90 Phút” từ tháng 11-2019, sau đó trở thành trưởng nhóm và tham gia tuyển người. Từ ngày 2-1-2025 đến ngày 1-2-2026, Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận bị xác định xâm phạm bản quyền phát sóng của các đơn vị truyền hình tại Việt Nam. Sơn thu lợi hơn 2,7 tỷ đồng và bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Nguyễn Trung Sơn. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nguyễn Cường Thịnh (Hà Nội), biệt danh “Người Cồn”, tham gia bình luận bóng đá, tennis và đọc quảng cáo cho các kênh cờ bạc từ cuối năm 2021. Trong khoảng 1 năm, Thịnh trực tiếp bình luận gần 900 trận thể thao, trong đó có 118 trận xâm phạm bản quyền. Qua hoạt động này, Thịnh thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng. Thịnh cũng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên.

Đinh Xuân Anh (Hà Nội), biệt danh “Trâu Gác Bếp”, tham gia hoạt động từ tháng 3-2023. Từ ngày 1-1-2025 đến ngày 2-2-2026, Anh trực tiếp bình luận 820 trận thể thao, trong đó có 167 trận xâm phạm bản quyền. Từ tháng 4-2023 đến ngày 27-1-2026, Anh thu lợi hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Xuân Anh bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

ĐỖ TRUNG