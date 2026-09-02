Công an làm việc với tài xế xe ô tô ép ngã xe máy

Công an phường Bình Thạnh phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) mời tài xế ô tô biển số 72H-040... đến làm việc sau khi xe này ép một người đi xe máy ngã xuống đường rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 2-9, Công an phường Bình Thạnh phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh củng cố hồ sơ, xử lý tài xế T.T.P. (sinh năm 1995, ngụ phường Thới An, TPHCM) về hành vi vi phạm giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu đen biển số 72H-040... di chuyển trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh), bất ngờ tạt đầu, ép người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường ngay gần giao lộ với đường Phan Chu Trinh.

Va chạm khiến nhiều phương tiện di chuyển phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe ô tô không dừng lại giải quyết sự việc mà tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Va chạm khiến người đi xe máy té ngã xuống đường, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục cho xe di chuyển. Ảnh cắt từ clip

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó đã phối hợp Công an phường Bình Thạnh nhanh chóng xác minh. Ngay trong ngày 1-9, lực lượng chức năng đã xác định và mời tài xế T.T.P. đến cơ quan công an làm việc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế P. âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gần nhất sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả thuộc các trường hợp được quy định tại Bộ luật Hình sự, người điều khiển phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

NGUYỄN TÂN