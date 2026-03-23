Đồng Nai: Nữ sinh bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận

Chiều 23-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục thể dục của một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, bị ba học sinh nữ vây đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung clip, nạn nhân đang đứng trong một con hẻm thì bất ngờ bị nhóm nữ sinh đi xe đạp điện tới áp sát.

Nữ sinh bị hành hung, không thể phản kháng. Ảnh cắt từ clip

Sau đó 3 nữ sinh mặc áo khoác, đeo khẩu trang lao vào hành hung, nạn nhân bị kéo ngã, không thể phản kháng hay bỏ chạy.

Qua xác minh ban đầu, các học sinh học tại hai trường trên địa bàn phường Trảng Dài. Ban Giám hiệu nhà trường đang nắm bắt thông tin, phối hợp lực lượng chức năng mời phụ huynh đến trường làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, Công an phường Trảng Dài đã nắm được vụ việc và đang tiến hành xác minh.

XUÂN TRUNG

