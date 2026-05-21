Chủ tịch Quốc hội: Cần xây dựng, tích hợp ứng dụng về dân tộc vào nền tảng Quốc hội số 2.0

Sáng 21-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng Dân tộc cần khẳng định vị trí, vai trò của mình thông qua kết quả, hiệu quả công việc.

Theo đó, Hội đồng Dân tộc cần chuyển cách làm mới: khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và quyết định chính sách dân tộc trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đề cập tới nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể.

Cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có kết luận, giao Chính phủ trình Quốc hội thông qua nguồn kinh phí để xây dựng 248 điểm trường cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các điểm trường này phải được triển khai, hoàn thành đúng yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc chủ động có kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 236 ngày 15-1-2026 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49 ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kết luận số 17 ngày 2-4-2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Dân tộc cũng cần chủ động tham gia và hoàn thành việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách; tăng cường công tác giám sát, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Trong mảng công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động lựa chọn hình thức giám sát phù hợp, tập trung tổ chức giám sát ngay trong năm 2026 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý 3, quý 4-2026.

Liên quan đến nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, giai đoạn 2026-2027, lĩnh vực AI của Quốc hội sẽ vận hành theo mô hình “kiềng ba chân”. Một là Quốc hội đặt ra yêu cầu nghiệp vụ với các trọng tâm như lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện; hai là các chuyên gia AI và nhà khoa học giải quyết các bài toán nghiệp vụ của cơ quan Quốc hội; ba là doanh nghiệp công nghệ triển khai hạ tầng AI và tích hợp AI vào các nền tảng số, phần mềm của Quốc hội.

“Tôi đề nghị tới đây cần nghiên cứu xây dựng phần mềm, ứng dụng riêng về dân tộc, tích hợp vào nền tảng Quốc hội số 2.0. Khi mở ứng dụng 2.0, ngoài các trọng tâm đã đặt ra, cần bổ sung một trọng tâm về chính sách dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cả nước hiện có khoảng 14,8 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 14,6% dân số cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, trong đó tỷ lệ hộ nghèo khoảng 9,71%, tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 8,84%.

CẨM HÀ