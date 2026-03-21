Bắt tạm giam thanh niên hành hung nữ nhân viên giao hàng

Ngày 21-3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (sinh năm 1995), điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15-3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T. (sinh năm 1982, ngụ TPHCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau đó, công an vào cuộc xác minh, mời người liên quan là Trương Nguyên Huy (sinh năm 1995, ngụ phường Gia Định) đến làm việc.

Clip: Tống đạt Quyết định và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy.

Theo trình báo của chị T., trưa cùng ngày, chị nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu để hàng tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra. Sau khi lời qua tiếng lại, người này bất ngờ dùng tay đánh nhiều lần vào đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Huy tiếp tục xô đẩy, khiến chị T. ngã thêm lần nữa. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn. Chị T. sau đó được hỗ trợ đến bệnh viện thăm khám.

Tại cơ quan công an, Trương Nguyên Huy khai giữa hai bên xảy ra tranh cãi về cách thức nhận hàng, sau đó đã đánh và kéo chị T. té ngã.

