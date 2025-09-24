Đồng Nai phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại

Quang cảnh buổi họp báo

Tham dự có ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, TPHCM và địa phương thường trú tại Đồng Nai.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-9 với 447 đại biểu chính thức (65 đại biểu đương nhiên, 382 đại biểu chỉ định). Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”. Phương châm hành động: “Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển”.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội, gồm nhiều đề án, dự án được lấy ý kiến rộng rãi để sớm đưa vào thực hiện. Đây là khung hành động chiến lược, toàn diện, nhằm đưa Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước. Đặc biệt, tỉnh bổ sung nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Tại họp báo, lãnh đạo sở, ngành đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến tình trạng thiếu giáo viên, xử lý sai phạm tại các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các tuyến giao thông.

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cảm ơn sự đồng hành của báo chí, đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời thành tựu phát triển của Đồng Nai, đồng hành cùng tỉnh trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trước, trong và sau Đại hội.

HOÀNG BẮC- XUÂN TRUNG