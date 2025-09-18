Đồng Nai: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17-9-2025 về tiếp tục triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, các sở ngành và địa phương có nhiều nỗ lực trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng công tác cải cách TTHC vẫn chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu nhiệm vụ; một số dịch vụ công trực tuyến chưa chuẩn hóa mẫu đơn điện tử tương tác gây khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, một số trường thông tin người dân phải nhập lại nhiều lần và việc tham mưu phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC vẫn còn chậm.

Nguyên nhân do công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phù hợp và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Người dân đến bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ bộ TTHC tại các ngành, lĩnh vực đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ cơ sở triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa và được công khai, minh bạch, thống nhất; đảm bảo việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được cấu hình đúng, đầy đủ theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời tập trung tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC đảm bảo việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; tổ chức tiếp nhận TTHC đảm bảo theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 118/2025/NĐ CP ngày 9-6-2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành trong tháng 11-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường hiệu quả các kênh thông tin tiếp nhận phản hồi của người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (Tổng đài 1022, Cổng Dịch vụ công quốc gia, phiếu khảo sát trực tiếp, phản ánh trực tiếp…) để kịp thời lắng nghe, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, khuyến khích các cá nhân, tập thể có cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

HOÀNG BẮC