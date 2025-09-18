Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 18-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tiến độ trong 3 tháng cuối năm 2025.

Giải ngân chậm, nhiều vướng mắc

Theo Sở Tài chính, tổng vốn đầu tư công của Đồng Nai năm 2025 sau sắp xếp khoảng 35.674,9 tỷ đồng (không tính kế hoạch vốn kéo dài). Trong đó, kế hoạch Thủ tướng giao là 31.926,9 tỷ đồng và tỉnh giao thêm 3.748 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10-9, địa phương đã giải ngân 11.847,1 tỷ đồng, đạt 37,1% kế hoạch vốn được giao và 37% kế hoạch Thủ tướng giao.

Toàn cảnh hội nghị sáng 18-9

Từ tháng 7-2025, tốc độ giải ngân chững lại do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhu cầu vật liệu thi công lớn nhưng chưa được rà soát, phân bổ hợp lý. Ở cấp cơ sở, khối lượng công việc nhiều trong khi thiếu nhân lực, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo cho biết, UBND tỉnh từng phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm để tăng tốc giải ngân, các chủ đầu tư cũng đã ký cam kết tiến độ. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

Để hoàn thành kế hoạch vốn Thủ tướng giao, 3 tháng cuối năm tỉnh phải giải ngân khoảng 10.843,3 tỷ đồng. Nếu tính cả số vốn địa phương giao thêm, số tiền cần giải ngân còn lại là 14.591,3 tỷ đồng (chưa bao gồm 8.036,5 tỷ đồng của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành và 1.200 tỷ đồng dự án tiêu thoát nước mới giao).

Tập trung giải phóng mặt bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt. Tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, tham mưu cắt vốn của những đơn vị chậm, chuyển sang đơn vị có khả năng giải ngân nhanh.

Các sở ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án có số vốn lớn chưa giải ngân. Ban quản lý dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tiền phải chảy đúng nơi, đúng chỗ, không để vốn nằm ‘chết’ trên giấy. Các đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2025.” Đồng thời, Sở NN-MT cần rà soát nhu cầu vật liệu của các dự án trọng điểm, lập danh mục mỏ vật liệu đang khai thác và nghiên cứu cơ chế đưa vật liệu trực tiếp đến chủ đầu tư.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho biết, Ban Thường vụ đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công.

Các đơn vị phải lựa chọn đúng nhà thầu, thực hiện theo cam kết, xây dựng đường găng tiến độ, theo dõi hằng tuần và thay thế ngay nhà thầu không đạt yêu cầu. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, thời hạn và cơ chế giám sát.

“Toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất để Đồng Nai trở thành điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025,” Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

