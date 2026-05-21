Tăng tốc thi công đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành

Video: Tăng tốc thi công ở công trường dự án đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành

Tại công trường đường 25C, nhiều mũi thi công được tăng cường, các phương tiện san lấp, lu lèn mặt đường tập trung làm việc ở khu vực kết nối trực tiếp vào cổng số 1, sân bay Long Thành. Các tổ đội được bố trí tăng ca, tăng kíp, tranh thủ đẩy tiến độ những ngày nắng ráo.

Anh Trương Quang Huy, kỹ sư phụ trách tại hiện trường dự án, cho hay: các mũi thi công tập trung làm dứt điểm từng khu vực, nhất là các đoạn đã có mặt bằng sạch, phương tiện thi công cũng được tăng cường, nhiều điểm có gần 10 xe, máy cùng làm việc, nỗ lực đẩy tiến độ nhanh nhất.

Theo anh Nguyễn Tấn Phát, Chỉ huy trưởng công trình thi công đường 25B, đến thời điểm hiện tại, công tác thi công nền, mặt đường đã hoàn thành khoảng 70%, toàn dự án đạt khoảng 45% khối lượng theo hợp đồng, phấn đấu đến ngày 30-6 sẽ hoàn thành các hạng mục chính. Tiếp theo đó, các đơn vị sẽ triển khai sơn kẻ mặt đường, biển báo giao thông, đưa vào sử dụng toàn tuyến.

Từ điểm cuối đường 25C, di chuyển khoảng 4km để vào thẳng cổng số 1 sân bay Long Thành

Dự án đường 25C đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19 có chiều dài 2,65km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100m, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Trong giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 45m. Tuyến này có tổng mức đầu tư hơn 647 tỷ đồng.

Tại dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ Nhơn Trạch ra quốc lộ 51 có tổng chiều dài hơn 9,2km, cũng đang được tăng tốc thi công, tuy nhiên, vướng mắc giải phóng mặt bằng hiện đang là nút thắt lớn, khiến dự án chưa đạt tiến độ đề ra.

Dự án đường 25B được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 80m, bao gồm đường chính 2 chiều (mỗi bên 12m), đường song hành hai bên (mỗi bên 8m), cùng hệ thống dải phân cách trung tâm và dải phân cách giữa đường chính với đường song hành, với tổng mức đầu tư hơn 1.493 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng.

Trước đó, ngày 21-4-2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có chuyến kiểm tra thực tế dự án đường 25B, 25C và nhấn mạnh đây là các dự án trọng điểm của địa phương để phục vụ kết nối sân bay Long Thành. Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ hoàn thành các dự án này vào cuối tháng 6-2026, do đó, các đơn vị phải nỗ lực thực hiện để hoàn thành cam kết. Đồng chí Nguyễn Văn Út yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình.

Công trình đường 25C nối trực tiếp vào sân bay Long Thành, dự kiến cơ bản hoàn thành trước 30-6-2026

XUÂN TRUNG