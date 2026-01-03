Đồng Tháp ra mắt Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây”

Tối 3-1, UBND phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình ra mắt Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây”.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh (áo xanh) tặng hoa cho các tiểu thương

* Clip các hoạt động tại Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây”:

Tại buổi ra mắt, bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cho biết Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn và phát huy ngành nông nghiệp đô thị gắn với phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân địa phương…

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh mong muốn người dân, tiểu thương cũng như mỗi người dân địa phương hãy là một "Đại sứ du lịch", góp phần quảng bá, giới thiệu điểm du lịch cộng đồng Tân Thuận Tây với những sản phẩm đặc trưng; đồng thời tuân thủ quy định kinh doanh, sử dụng vật phẩm thân thiện môi trường để gìn giữ hồn quê, bản sắc Nam bộ.

Du khách trải nghiệm làm bánh dân gian

Bà Hồ Huệ Thu Hằng nhấn mạnh: "Đến với Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây”, du khách không chỉ để thưởng thức những món ăn dân dã miền quê sông nước mà còn thưởng lãm không gian thơ mộng trong lành và được trải nghiệm: quết bánh phồng, nướng bánh, làm bánh dân gian, cất vó..."

Không gian trải nghiệm “Đêm Tân Thuận Tây” diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ (thứ Bảy hàng tuần), tại Thuận Tân Hội Quán (Khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh).

Không gian đờn ca tài tử

Nướng bánh phồng truyền thống

Trước đó, UBND phường Cao Lãnh đã ra mắt mô hình Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông từ chiều thứ Bảy hàng tuần. Mô hình này đã đánh dấu bước đột phá trong việc phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Với hơn 35 gian hàng, hơn 200 món và rau củ, đặc sản địa phương... Mỗi tuần, chợ quê thu hút gần 3.000 lượt khách, doanh thu đạt bình quân khoảng 250 triệu đồng. Vào dịp lễ, tết, bình quân mỗi tuần thu hút từ 3.500-7.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 450 triệu đồng.

Khu trải nghiệm làm bánh dân gian

NGỌC PHÚC