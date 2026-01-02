Dòng vốn quốc tế dịch chuyển mạnh vào TPHCM

Hơn 31,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được giải ngân trong năm 2025 - mức cao nhất trong nhiều năm, không chỉ cho thấy dòng vốn quốc tế đang quay trở lại Việt Nam, mà còn phản ánh một thay đổi căn bản về chất của các quyết định đầu tư. FDI không còn mang tính thăm dò, ngắn hạn hay “đi trước, chờ sau”, mà gắn chặt với tiến độ triển khai, quy mô mở rộng và chiến lược hiện diện lâu dài.

Trong làn sóng đó, TPHCM nổi lên như một điểm đến chiến lược, nơi các tập đoàn quốc tế không chỉ đặt cơ sở sản xuất, mà bắt đầu tính toán vai trò dài hạn trong chuỗi giá trị khu vực.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế tăng nhanh về quy mô và độ phức tạp, nhu cầu về tài chính thương mại, logistics số và dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng ngày càng lớn. Sự hiện diện ngày càng rõ của các nền tảng tài chính số quốc tế cho thấy TPHCM không chỉ được nhìn nhận như một trung tâm sản xuất, mà đang được đặt vào vai trò trung tâm dịch vụ, tài chính và trung chuyển của khu vực. Song song đó, dòng vốn tài chính dài hạn từ các quỹ đầu tư tổ chức, quỹ hưu trí và nhà đầu tư chiến lược cũng bắt đầu tìm đến các dự án hạ tầng, logistics và dịch vụ nền tảng - những lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và mức độ ổn định cao.

Sự tăng tốc của dòng vốn FDI gắn chặt với sự thay đổi vị thế của TPHCM trong bản đồ đầu tư. Sau khi mở rộng không gian phát triển, TPHCM hình thành một cực tăng trưởng liên hoàn từ công nghiệp - logistics - tài chính - dịch vụ, với quy mô kinh tế hơn 123 tỷ USD, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước. TPHCM không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn, mà còn là điểm trung chuyển quan trọng của chuỗi cung ứng, nơi hội tụ hệ thống cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và mạng lưới logistics lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, thu hút được dòng vốn chất lượng mới chỉ là bước khởi đầu. Bài toán cốt lõi nằm ở việc giữ chân dòng vốn này và chuyển hóa thành năng lực sản xuất, công nghệ và giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế đô thị. Các dự án vốn lớn, thời gian đầu tư dài trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng đô thị xanh, logistics hay trung tâm tài chính đều có một yêu cầu chung: môi trường thể chế ổn định, chính sách nhất quán và khả năng dự đoán cao. Khi những yếu tố này được đảm bảo, nhà đầu tư sẵn sàng mở rộng quy mô, tăng chiều sâu dự án và gắn bó lâu dài.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, những gì đang diễn ra cho thấy Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng là điểm nhấn - không chỉ hấp dẫn ở hiện tại, mà đang mở ra một chu kỳ đầu tư mới. Thước đo sức hấp dẫn không nằm ở số lượng dự án được cấp phép, mà ở việc dòng vốn có sẵn sàng ở lại lâu hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cùng địa phương chia sẻ mục tiêu tăng trưởng dài hạn hay không. Khi môi trường đầu tư đủ ổn định, hạ tầng được cải thiện và chính sách được thực thi nhất quán, dòng vốn chất lượng sẽ tự khắc chọn ở lại. Đó cũng chính là nền tảng để TPHCM nâng tầm vị thế trên bản đồ đầu tư khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

ÁI VÂN