Du khách Hà Nội chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) vừa thực hiện thành công ca chạy thận nhân tạo cho một du khách đến từ Hà Nội trong thời gian tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Du khách đến từ Hà Nội thực hiện chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo.

Bệnh nhân là chị Bùi Thu Hương, hiện sinh sống tại Hà Nội, mắc suy thận mạn và phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần. Trong quá trình lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng gia đình, chị được biết Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã triển khai kỹ thuật lọc máu nên yên tâm lựa chọn Côn Đảo là điểm đến trong hành trình của mình.

Kỹ thuật chạy thận nhân tạo được đưa vào hoạt động từ tháng 5-2026.

Kỹ thuật chạy thận nhân tạo được Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đưa vào hoạt động từ tháng 5-2026 với 2 máy chạy thận cùng hệ thống xử lý nước RO hai tầng đạt tiêu chuẩn. Quá trình triển khai nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và vận hành hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển y tế chuyên sâu tại Côn Đảo, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

KHÁNH CHI