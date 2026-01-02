Kinh tế

Du khách thích thú tham quan hàng thông trăm tuổi ở Biển Hồ

SGGPO

Ngày 2-1-2026, tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, đông đảo du khách từ nhiều địa phương đã đến Khu du lịch Biển Hồ và khu vực hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ) tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành trong kỳ nghỉ lễ.

865511024231033023.jpg
Du khách thích thú chụp ảnh bên hàng thông trăm tuổi. Ảnh: HỮU PHÚC

Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, hai địa điểm này được nhiều du khách lựa chọn làm điểm vui chơi, nghỉ ngơi cùng gia đình và người thân.

aeaa75cb6515ea4bb304.jpg
Chụp ảnh bên vườn chè ở Khu vực hàng thông trăm tuổi. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại khu vực hàng thông trăm tuổi, du khách thích thú ghi lại hình ảnh bên những cây thông cổ thụ rợp bóng và những đồi chè xanh mướt trong những ngày đầu năm mới.

61bca4f6b4283b766239.jpg
Du khách thích thú chụp ảnh bên vườn chè. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ghi nhận, du khách đến tham quan chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, góp phần tạo không khí sôi động cho các điểm du lịch phía Tây Gia Lai trong dịp nghỉ lễ.

61b9733c62e2edbcb4f3.jpg
Khu vực hàng thông trăm tuổi thu hút đông khách tham quan. Ảnh: HỮU PHÚC
e358c89cd842571c0e53.jpg
Quán cà phê nằm dưới hàng thông trăm tuổi thu hút khách. Ảnh: HỮU PHÚC
2593090094794362348.jpg
Khu Du lịch Biển Hồ đông khách tham quan. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

Trăm tuổi Cây thông Cổ thụ Gia Lai hàng thông trăm tuổi

