Dự kiến cuối năm 2026 khởi công mở rộng Quốc lộ 13

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 sẽ hoàn tất các thủ tục vào tháng 9-2026; lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng trong tháng 10-2026 và khởi công, xây dựng tháng 12-2026.

Chiều 16-10, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị đã trình kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây).

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Phối cảnh đường trên cao 4 làn xe trên Quốc lộ 13 (TPHCM). Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo tờ trình, UBND TPHCM giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, sở phải kịp thời báo cáo UBND TPHCM để được xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Dự án hoàn thành được kỳ vọng tăng cường năng lực giao thông trục cửa ngõ phía Đông thành phố, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Xây dựng, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 được chia thành hai dự án thành phần với lộ trình thực hiện cụ thể.

Dự án thành phần 1 – Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư – sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong quý I-2026.

Dự án thành phần 2 – Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đầu tư theo hợp đồng BOT – sẽ hoàn tất các thủ tục từ nay đến tháng 9-2026; lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án PPP trong tháng 10-2026. Dự án sẽ được khởi công và triển khai xây dựng vào tháng 12-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2028.

Quốc lộ 13 thường xuyên ùn ứ giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, phân định rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Thành phố cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách, đồng thời kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện dự án một cách hiệu quả, minh bạch và đúng quy định.

Tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến khoảng 20.900,86 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 1 chiếm 14.619,33 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TPHCM; Dự án thành phần 2 chiếm 6.281,52 tỷ đồng, do nhà đầu tư thực hiện theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

QUỐC HÙNG