TPHCM chủ động khai thác tối đa cơ chế đã và sẽ được cho phép từ Nghị quyết 98

Nếu Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15, TPHCM sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù rất mới để giải quyết những vấn đề đang vướng. Do vậy, thành phố phải chủ động chuẩn bị từ sớm, nghiên cứu kỹ để khai thác tối đa các cơ chế đã được và sẽ được cho phép.

TPHCM chủ động khai thác tối đa cơ chế đã được và sẽ được cho phép từ Nghị quyết 98. ﻿Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG

Chiều 8-12, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố năm 2025.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết vốn đầu tư công theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 153.615 tỷ đồng (đạt 128%). Tính đến hết ngày 5-12, tổng giải ngân của TPHCM là gần 73.812 tỷ đồng.

Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 gần 73.346 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 47,7% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai. Với kết quả này, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của cả nước được Bộ Tài chính báo cáo trong 11 tháng đầu năm là 59,7%.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công là việc cập nhật, điều chỉnh các quy định trong lĩnh vực đầu tư công.

Bên cạnh đó là những khó khăn liên quan đến công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện, nguồn cung ứng vật liệu san lấp…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, đến thời điểm này có 95/168 phường, xã, đặc khu đã xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Do đó, trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục tập trung hướng dẫn các địa phương còn lại xây dựng phương án để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm đi qua địa bàn các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài các giải pháp đang triển khai, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thông tin thêm, TPHCM cũng đã thành lập 3 tổ công tác giải ngân vốn đầu tư để kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình, tổ chức các cuộc họp tại địa phương theo phương châm "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, tại kỳ họp thứ 10 này, nếu Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15, TPHCM sẽ có thêm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù rất mới để giải quyết những vấn đề đang vướng.

Do vậy, thành phố phải chủ động chuẩn bị từ sớm, nghiên cứu kỹ để khai thác tối đa các cơ chế đã được và sẽ được cho phép.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Đồng thời lưu ý khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết cho đầu tư phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động tính toán nhu cầu và phương án bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các công trình, dự án trọng điểm.

Song song đó, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chú trọng biệt phái, cử cán bộ có năng lực ở cấp thành phố về địa phương trực tiếp hướng dẫn thực hiện công tác này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và sử dụng sơ đồ Gantt để theo dõi, giám sát tiến độ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng thời tăng cường phối hợp với ngành điện lực trong di dời hạ tầng kỹ thuật điện phục vụ thi công, vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa giữ vững an ninh năng lượng cho thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, cách điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của TPHCM trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp thúc đẩy tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công

VĂN MINH - THU HƯỜNG