TPHCM đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ưu tiên các dự án chuyển tiếp năm 2026

Chiều 3-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4339/UBND-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh về công tác giải ngân đầu tư công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, ban quản lý dự án, chủ đầu tư và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Những đơn vị đã đạt tỷ lệ giải ngân trên 80% phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm, đồng thời ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang năm 2026.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, UBND TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, rà soát và điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. UBND TPHCM nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật tài chính, công khai danh mục các dự án chậm tiến độ, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp quy mô đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, tránh phát sinh tình trạng “đọng vốn” do chậm điều chỉnh pháp lý.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền để trình Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định.

