Cần Thơ: Đầu tư 1.600 tỷ đồng xây dựng cầu Nguyễn Chí Thanh

Ngày 4-12, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Công tác các công trình điểm thành phố (Tổ Công tác số 5) đã chủ trì cuộc họp về dự án cầu Nguyễn Chí Thanh. Đây là 1 trong 7 công trình dự kiến khởi công, khánh thành ngày 19-12 của TP Cần Thơ.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp

Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh dự kiến khởi công ngày 19-12, có vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu, cách đường Trần Hưng Đạo khoảng 450m; điểm cuối kết nối vào đường 19 tháng 8, phường Vị Tân. Tổng chiều dài đường kết nối khoảng 2,6km; phần cầu Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 380m.

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, dự án thu hồi 11,28ha đất với 103 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, Trung tâm đã lập xong phương án bồi thường cho toàn bộ 103 hộ. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với các phường, đơn vị liên quan tiếp tục vận động người dân, tháo gỡ vướng mắc hồ sơ, hoàn tất phê duyệt các phương án còn lại để đảm bảo tiến độ. Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh giúp hình thành trục kết nối với Quốc lộ 61C, tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực Cần Thơ - Hậu Giang trước đây; làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội kết nối khu vực bờ Bắc kênh xáng Xà No với tỉnh An Giang.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Công tác số 5 nhận định, đây là một trong những công trình trọng điểm của Cần Thơ. Chủ đầu tư cần đảm bảo đến cuối năm 2027 sẽ hoàn thành công trình, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các phường Vị Thanh, Vị Tân.

VĨNH TƯỜNG