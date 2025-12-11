TPHCM mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài

Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4522/UBND-DA truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nâng cấp mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận dừng thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường và hệ thống thoát nước theo đề xuất của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hướng dẫn bộ phận bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về quyết định dừng dự án đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, UBND TPHCM thống nhất bổ sung dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (gồm các giao lộ trên tuyến) vào danh mục các dự án dự kiến được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TP dành cho địa phương giai đoạn 2026 – 2030. Danh mục này đã được chấp thuận tại Công văn 3732/UBND-DA ngày 13-11-2025.

Đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND phường Vườn Lài được giao tổ chức lập, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng luật Đầu tư công; đồng thời gửi hồ sơ về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Việc triển khai các chỉ đạo trên nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, bảo đảm nguồn lực ngân sách và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông trong giai đoạn tới.

Tin liên quan Kiến nghị chi 2.950 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1

QUỐC HÙNG