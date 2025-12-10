Tổ hợp ép dầu đậu nành hàng đầu Đông Nam Á khánh thành dây chuyền 2

Ngày 10-12, tại KCN Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM), Công ty TNHH kinh doanh nông sản Việt Nam (VAL) tổ chức lễ khánh thành dây chuyền 2 nhà máy ép dầu đậu nành, với công suất 4.000 tấn chế biến mỗi ngày.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; bà Anne Benjaminson, Phó tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Việc mở rộng dây chuyền thứ 2 với công suất 4.000 tấn chế biến mỗi ngày, kết hợp với dây chuyền số 1 (đi vào hoạt động từ năm 2011), đưa tổng công suất ép dầu của VAL lên 7.800 tấn/ngày, khẳng định vị thế Tổ hợp ép dầu đậu nành lớn hàng đầu Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh Nông sản Việt Nam (VAL) cho biết: “Trong bối cảnh nguồn cung vốn phụ thuộc vào nhập khẩu, việc mở rộng của nhà máy ép dầu đậu nành trong nước không chỉ giúp chủ động nguồn cung nguyên liệu, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả hơn cho khách hàng, mà còn giữ lại giá trị gia tăng trong nước, đánh dấu bước đi chiến lược, hướng tới tự chủ quốc gia và phát triển bền vững ngành chăn nuôi”.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của Tổ hợp VAL. Ảnh: QUANG VŨ

Khi vận hành hết công suất, cả hai dây chuyền ép dầu sẽ xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành và sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành dây chuyền 2 nhà máy ép dầu đậu nành, Tổ hợp VAL. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, nhấn mạnh: “Lễ khánh thành là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển mạnh mẽ và ổn định của TPHCM. Nhà máy được kỳ vọng trở thành một dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố. Tin rằng, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi; bổ sung nguồn thu ngân sách, tạo ra hàng ngàn việc làm ổn định với thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương”.

QUANG VŨ